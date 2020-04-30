В США заметили верный признак грядущего краха рынка

Аналитики заметили на фондовом рынке США верный признак грядущего краха. Об этом пишет Business Insider.

Речь идет о так называемом индикаторе Уоррена Баффета — легендарного инвестора и одного из богатейших людей мира. Он представляет собой отношение общей рыночной капитализации всех американских акций к квартальному ВВП США.

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Принцип в 2001 году Баффет описал в журнале Fortune. Согласно ему, когда индикатор находится в диапазоне от 70 до 80 процентов, вкладывать свободные деньги в рынок безопасно. Когда же соотношение выше 100 процентов, рынок переоценен. При превышении индикатором отметки в 140 процентов рынок ждет крах. В такой ситуации следует избавляться от рисковых активов.

Используя индикатор, Баффет предсказал крах рынков из-за лопнувшего пузыря доткомов в начале 2000-х и мировой финансовый кризис 2008 года. В преддверии этих событий индикатор переваливал за 100 процентов. В настоящее время он находится на уровне 179 процентов, что является историческим рекордом.

Мир в 2020 году накрыл экономический кризис из-за замедления деловой активности на фоне пандемии коронавируса. Аналитики предсказывают, что нынешняя рецессия станет худшей со времен Великой депрессии. В МВФ прогнозируют падение глобального ВВП по меньшей мере на 3 процента.

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