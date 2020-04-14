США и Европе предсказали рекордный кризис

В текущем году США и страны Европы ждет рекордный кризис, предсказали в Международном валютном фонде (МВФ). По подсчетам организации, мировая экономика в 2020-м потеряет по меньшей мере 3 процента из-за пандемии коронавируса, публикует доклад МВФ ТАСС. Глобальная торговля просядет на 11 процентов.

США фонд пророчит падение ВВП на 5,9 процента, неполное восстановление — до 4,7 процента — произойдет только через год. Что касается европейских стран, то Еврозону ожидает сжатие на 7,5 процента. Говоря о России, эксперты, сообщают о падении ВВП на 5,5 процента.

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В МВФ констатировали, что за последние три месяца в мире произошли резкие изменения. Влияние коронавируса учитывалось при прогнозах еще в начале года, однако никто тогда не понимал масштаба пандемии. Аналитики не исключают, что в этом году мировая экономика переживет худшую рецессию со времен Великой депрессии.

О негативных последствиях кризиса говорят и эксперты инвестбанка Goldman Sachs. По их оценкам, во втором квартале года экономика развитых стран сократится на 35 процентов по сравнению с первым. Это рекордный в истории показатель, более того, он в четыре раза больше, чем предыдущий максимум 2008 года.

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