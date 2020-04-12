Оценено влияние коронавируса на доходы россиян

Самоизоляция населения и обвал цен на нефть могут привести к снижению российской экономики на 18 процентов в апреле —июне 2020 года. Эти факторы отразятся на реальных доходах россиян — они могут упасть на 17,5 процента. Такую оценку последствий распространения коронавируса представили специалисты Института исследований и экспертизы ВЭБ.РФ, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.
По мнению экспертов, эти показатели станут нижней точкой спада, после чего экономика постепенно начнет восстанавливаться.
ВЭБ.РФ также дал прогноз цен на нефть, учитывая сценарий «ценовой войны» на рынке нефти. Помимо этого, Институт исследований рассматривает сценарий возобновления договоренностей об ограничении добычи. В первом случае цена на нефть может составить 34 долларов за баррель, во втором — 39 долларов за баррель.
Эксперты ВЭБа ожидают, что пик заболеваемости коронавирусом в России придется на конец апреля — начало мая, а отмена режима самоизоляции населения и снятие жестких карантинных мер в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ленинградской области возможны с середины июня (срок действия самоизоляции — до 75 дней), в других регионах — с середины мая (до 45 дней).
9 апреля аудитор Счетной палаты Данил Шилков заявил, что все отрасли российской экономики стоит считать пострадавшими от пандемии коронавируса. По его мнению, государство должно оказать адресную помощь всем секторам. В частности, аудитор указал, что сейчас необходимо значительно усилить поддержку малого и среднего бизнеса, а также самозанятых россиян.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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Источник: Всемирная организация здравоохранения