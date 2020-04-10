Москве предрекли офисную революцию

Московскому рынку офисов предстоит пережить рост объемов сделок по пересмотру и перезаключению коммерческих условий, говорится в материалах компании Knight Frank, поступивших в редакцию «Ленты.ру». Офисная революция наметилась из-за нестабильности курсов валют и быстрого распространения коронавируса.

Как отмечают аналитики, многие работодатели после пандемии COVID-19 могут начать по-другому относиться к дистанционной работе, поэтому появится потребность в переконфигурации текущих офисных пространств, занимаемых арендаторами. «В целом нас ожидают значимые изменения практик рынка, игрокам стоит готовиться к тому, чтобы быстро адаптироваться к новым реалиям, которые будут формировать новую структуру спроса на офисы», — указывают в Knight Frank.

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Эксперты также предрекают приостановку вывода на рынок ряда офисных проектов. «Неизбежно для рынка в текущей ситуации замедление девелоперской активности в связи с пересмотром планов по новому строительству», — констатируют они.

В первом квартале 2020-го, по данным Knight Frank, объем поглощения офисов в Москве составил 199,7 тысячи квадратных метров. Во втором квартале прогнозируется замедление темпов поглощения офисной недвижимости из-за коронавируса — многие компании предпочтут отложить переезд.

Ранее, в марте, трети офисных работников предсказали увольнение из-за коронавируса. К радикальным изменениям на рынке труда приведут проблемы в мировой экономике из-за ситуации с COVID-19, заявил ректор Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов.

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