Экономика
 
Главное о коронавирусе в России
Последние новости
Главврач Коммунарки сообщил о смерти двух пациентов
Мишустин призвал все регионы перейти на режим самоизоляции
Убийца женщины спустя 22 года вышел из тюрьмы и убил ее дочь
Пробки в Москве после введения всеобщей самоизоляции оценили в 0 баллов 
Япония закроет границы для иностранцев
Вслед за Москвой на самоизоляцию перешел еще один регион
Стал известен результат теста Игоря Николаева на коронавирус
Заразившегося коронавирусом Пласидо Доминго госпитализировали
Назван способ победить коронавирус до появления вакцины
Новости партнеров

Трети офисных работников предсказали увольнение из-за коронавируса

Перейти в «Мою Ленту»
Ярослав Кузьминов
Ярослав Кузьминов
Global Look Press

Проблемы в мировой экономике из-за ситуации с коронавирусом приведут к радикальным изменениям на рынке труда — увольнение коснется до трети офисных работников. Такие последствия в колонке для принадлежащего Григорию Березкину издания РБК предсказал ректор Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов.

По его мнению, к тому, что понятия «рабочий день» и «рабочая неделя» постепенно исчезнут, а сами трудовые отношения сильно упростятся, приведет в том числе и массовая удаленная работа.

От бывших офисных сотрудников перестанут требовать соблюдения дресс-кода и контролировать время, проведенное на работе. Ключевым параметром станут результаты труда. При этом работодатели осознают, сколько им в действительности экономит отказ от содержания офисов и обслуживающего персонала , считает Кузьминов.

Проигравшими в результате таких перемен станут те, кто не считаются плохими работниками сейчас, но не смогут подстроиться под новую систему. «До сих пор считалось, что если ты образован, умен и готов работать, то работу найдешь в любом случае. Ну, а если ты безработный в большом городе — это твой выбор. В новой реальности все будет жестче», — подчеркнул Кузьминов.

Соответственно, упадут ставки на офисную недвижимость и помещения для торговли, а индустрия доставки еще сильнее потеснит традиционные магазины.

О грядущих увольнениях москвичей предупредил мэр столицы Сергей Собянин. Он пообещал назначить пострадавшим из-за эпидемии пособие по безработице в размере 19,5 тысячи рублей.

Между тем в США на неделе с 16 по 20 марта зарегистрирован рекордный в истории прирост заявлений на пособие по безработице. Их количество увеличилось на три миллиона, достигнув результата 3,2 миллиона. Предыдущий рекорд фиксировался в 1982 году, тогда он составлял плюс 695 тысяч за неделю.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Вирусная революция: как пандемия изменит наш мир
Москвичам предрекли массовые увольнения из-за пандемии
В Москве выплатят пособие всем безработным из-за режима изоляции
Рост безработицы в США побил все рекорды
Другие материалы рубрики
Экономика00:0323 марта

Не верой единой

Россияне разочаровались в капитализме. За границей дела не лучше
02:13Сегодня

Цена на нефть WTI опустилась ниже 20 долларов впервые с 2002 года

17:3129 марта

В России захотели отменить НДС

17:1029 марта

В России предложили разрешить отправлять работников в вынужденный отпуск

Экономика00:0422 марта

Уступите дороги

Коронавирус и цены на нефть ударили по российской экономике. Что поможет избежать сильного кризиса?
14:4929 марта

Названа главная проблема рынка нефти

13:1929 марта

Путин поручил помочь экономике России из-за коронавируса

10:5829 марта

Путин поручил подготовить поправки о кредитных каникулах россиян

Экономика00:0220 марта

Чеканная монета

Россия отказалась от копеек. Почти 500 лет назад они принесли ей славу и признание
12:3129 марта

Путин поручил повысить размер оплаты больничных в России

07:1229 марта

В США попросили сократить добычу нефти

07:0929 марта

Опубликован прогноз по курсу рубля на выходной неделе

Россия
Коронавирус проник в еще один регион России
В Москве резко ухудшится погода
«Мне кричат "Коронавирус!" — как будто это мое второе имя»
Как россияне боятся коронавируса и кого винят в своем страхе
В российском городе разогнали проигнорировавших карантин шашлычников
«Там окна выходят на морг»
Тысячи россиян на всю жизнь отправляют в изоляцию без всякого вируса. Спасти удается немногих
Доля тяжелых больных коронарусом до 60 лет достигла 45 процентов
Более тысячи россиян заразились коронавирусом
По всей стране принимаются жесткие меры по борьбе с инфекцией
Все материалы
Мир
В Китае за сутки коронавирусом заразился всего один человек
Трамп предсказал сроки достижения дна в США из-за коронавируса
«От чувства тревожности мы обретаем свободу»
Что придет на смену глобализации и каким станет человечество после пандемии коронавируса
Число зараженных коронавирусом в мире превысило 700 тысяч человек
Трамп спрогнозировал пик смертности от коронавируса в США
«Наши больницы на грани. Мест в реанимации не хватит»
Италия бьет рекорды по смертям от коронавируса. Всеобщий карантин не помогает
Все материалы
Бывший СССР
Голод во время чумы
Украине грозит дефолт. Ее экономика может не пережить пандемию коронавируса
«Земля уходит из-под ног»
Коронавирус остановил жизнь в Грузии и уничтожает ее ослабленную экономику
Украина. Киев. 9 мая 2017. Во время торжеств у монумента "Родина-мать" по случаю 72-й годовщины Победы над нацизмом. «Приятно объявить себя жертвой»
Почему Украина обвиняет СССР в развязывании Второй мировой войны и требует ответа от России
Несуществующие люди
Как дети и старики выживают под обстрелами в полуразрушенных поселках Донбасса
Все материалы
Экономика
«Газпром» отправил на карантин одно из крупнейших месторождений
«Деньги приходилось доставать вместе с крошками»
Россияне не смогли избавиться от наследия 1990-х. Они хранят деньги в пакетах из-под хлеба и макарон
Введены новые меры поддержки россиян при эпидемии коронавируса
Путин представил план борьбы с коронавирусом
Выплаты по кредитам отсрочат, а доходы по банковским вкладам обложат налогом
Нефть упала ниже психологической отметки
Не верой единой
Россияне разочаровались в капитализме. За границей дела не лучше
По китайской экономике ударила вторая волна коронавируса
Все материалы
Силовые структуры
Бывшему главному тюремщику России отменили досрочное освобождение
Иностранец надругался над россиянкой в лифте
ФСБ сообщила о предотвращении теракта в Краснодаре
«Вагон за секунду стал черным, кругом было пламя»
Десять лет назад террористы взорвали столичное метро. На «Лубянке» и «Парке культуры» погибли 40 человек
В российском городе появилась «карантинная» полиция
Адепты секты «Орден Пути»«Наутро ты мог очнуться распятым»
Россияне стали жертвами мрачной секты. Их поили человеческой кровью и хоронили живьем
Все материалы
Наука и техника
С легкой руки
Huawei выпустила первые флагманы 2020 года
Все материалы
Спорт
Олимпийская чемпионка предложила отказаться от карантина и «жить, как жилось»
Алина Загитова«Друзья привезли продукты, поболтали через окно»
Тренировки в ванной, общение с фанатами и пельмени: чем занимаются спортсмены во время карантина
Боксер Ковалев рассказал о ситуации с коронавирусом в США
Как делать ставки на спорт бесплатно — с фрибетами
Лучшие фрибеты за регистрацию без депозита в 2020 году: как получить бесплатную ставку в БК «Олимп»
Боксер-тяжеловес рассказал о смерти отца от коронавируса
Олимпийские игры перенесли из-за коронавируса
Окончательное решение по новой дате соревнований пока не принято
Британский боксер снял видеоурок о битье жен во время карантина
Все материалы
Культура
Опубликовано видео вечеринки с заразившимся Лещенко и другими звездами
«Никогда народ не кинет наша избранная власть»
Выборы, церковь, карантин: почему Шнуров выпускает политические стихи как конвейер?
Солист Rammstein Тилль Линдеманн госпитализирован с коронавирусом
Великий уравнитель
Лев Лещенко, Борис Джонсон, Том Хэнкс: кто из звезд заразился коронавирусом
Жена госпитализированного Игоря Николаева прокомментировала его состояние
Вирусные треки
Коронавирус распространился по планете. Теперь про него поют песни: вот лучшие из них
Украина бросила певицу Maruv в России
Все материалы
Интернет и СМИ
Малышева заявила о невозможности скрыть правду о коронавирусе в России
Журналисту пришлось бежать от стада бизонов во время репортажа
«Размер имеет значение»
В России технологии приносят миллиарды рублей. Готовы ли они стать основой экономики?
Елена Малышева призвала в три раза увеличить зарплаты врачам в России
Ящик Пандоры
Как российское телевидение подсело на государственные деньги
Ведущая поцеловала Бузову в грудь во время интервью
Сокрушительный удар
Как коронавирус поставил под угрозу весь интернет
Все материалы
Ценности
Найден способ повысить настроение во время изоляции из-за коронавируса
Эмили Ратаковски попозировала обнаженной за прозрачной шторой
Натянули лямку
Для тучных бизнесменов и груди Мадонны: кто придумал подтяжки и почему показывать их было стыдно
Нелепые наряды решившихся пожениться в пандемию коронавируса высмеяли в сети
Интроверт на троне
Самый тихий диктатор Европы отказывался жить во дворце и считал себя простым профессором
Девушка делала парню нелепые прически во время самоизоляции и прославилась
Все материалы
Путешествия
«На лице водителя виднелась метка дьявола»
Джунгли, гнус и вежливые женщины: как россиянин отправился в Перу и что он там увидел
«Люди просто умирают, и все»
Закрытые кладбища, пустые школы и мрачные улицы: что происходит в городах, закрытых на карантин
«Могу класть ноги на стол и смело плевать против ветра»
Как россиянин добрался на корабле до Огненной Земли и увидел край света
«Здесь постоянно хочется совершать безумства»
Как россиянка отправилась в Португалию и познала вкус жизни
Все материалы
Из жизни
Мужчина умер от коронавируса во время самоизоляции и оставил прощальное послание
Собаки будут вынюхивать больных с коронавирусной инфекцией
Молли«Секс — хороший способ забыть о болезни»
История смертельно больной женщины, которая переспала с сотней мужчин и нашла себя
Коронавирус заставил влюбленных съехаться через пять дней после первого свидания
«Раздать все деньги — это отличная идея»
Как уставший от оргий богач пообещал бедным миллиарды, но попал под суд и в сумасшедший дом
80-летняя пенсионерка нарушила карантин из-за спешки к внучке с наркотиками
«Приходилось и траву в поле косить, и бревна таскать»
История россиянки о жизни в Японии, трудолюбии и карантине
Все материалы
В России остановились продажи машин и закрылись автосалоны
Лучшее автомобильное видео марта 2020
Гонки на холодильниках, Bugatti из картона и электро-Mustang на снегу
Porsche 911 Turbo S станет легче и спортивнее
9 новых рекордов скорости — на льду!
Где в России ставить автомобильные рекорды? Конечно, на льду Байкала!
Первый McLaren F1 GTR Longtail выставлен на продажу
Автомобильные раскраски для сидящих в карантине
Audi и Mercedes-Benz выпустили раскраски для детей и взрослых, вынужденных сидеть дома
Дайверы нашли на дне реки коллекцию автомобилей
Все материалы
Дом
Богатые россияне сделали выбор между деньгами и недвижимостью
«Самые расторопные постараются поскорее продать квартиры»
Нефть, рубль и коронавирус испытывают рынок жилья. Что ждет его дальше?
Названа средняя стоимость квартиры в Крыму
На осадном положении
Солдаты на улицах и люди в противогазах: как выглядят зараженные коронавирусом города
Российского ветерана упрекнули в «лишних» 40 сантиметрах квартиры
Утрачено
Как советская власть разрушала имперское наследие и при чем здесь США
Россиян предложили освободить от коммуналки на время карантина
Все материалы
Нацпроекты
«Донбасс порожняк не гонит»
Зеленский, Ленин и герой Кадыров: о чем Путин рассказал на большой пресс-конференции
«Женщины стали писать, что я не мужик»
Каково быть в России отцом в декрете
«Две недели — ЗОЖ, две недели — запой»
В СССР боролись за здоровый образ жизни. Почему эта пропаганда не сработала?
Дмитрий Медведев«Идеализировать Союз не надо. Это было сложное государство»
Ностальгия по СССР, примирение с Западом и истории 90-х — о чем говорил Медведев в большом интервью
У дома культуры в Ростовской области появится автоклуб
В России запустили сервис по вопросам оплаты труда в период коронавируса
Регионам потребовались дополнительные десятки миллиардов рублей на защиту лесов
Все материалы