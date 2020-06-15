Безработица среди чернокожих в США снизилась

Уровень безработицы среди чернокожего населения США в мае снизился до 16,8 процента, а систематический расизм и высокий уровень безработицы среди темнокожих и латиноамериканцев приводят к замедлению экономики США. Об этом заявил глава Федерального резервного банка (ФРБ) Далласа Роберт Кэплан в вышедшем в интервью телеканалу CBS.

Он также отметил, что уровень безработицы в США к концу 2020 года останется высокий, несмотря на постепенный рост занятости. «Мы сейчас на пути вниз», — отметил он. По словам Кэплана, в стране будет

положительный рост количества рабочих мест в июне и июле, однако даже с таким ростом год завершится высоким уровнем безработицы.

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По его прогнозам, к концу года он составит 8 процентов. Уровень безработицы подскочил с минимального за 50 лет показателя в 3,5 процента в феврале до 14,7 процента в апреле. В начале июня сообщалось, что этот показатель оказался на уровне 13,3 процента, тогда как аналитики ожидали более высоких показателей. Спад в экономике США был вызван ограничительными мерами, введенными для сдерживания распространения нового коронавируса.

Ранее авторы исследования, проведенного Bloomberg Economics, пришли к выводу, что нынешний высокий уровень безработицы в США может сохраниться надолго и в каком-то смысле стать «вечным». В качестве причины они назвали «шок перераспределения» — явление, при котором в одних секторах появляются новые рабочие места, в то время, как в других их количество сокращается. Проблема кроется в том, что новые места создаются медленнее, нежели сокращаются старые.

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