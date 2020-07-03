Американские либералы обвинили сограждан в нежелании работать

Почти половина американских либералов и сторонников Демократической партии США обвинили сограждан в нежелании работать. Об этом сообщает Breitbart.

Отмечается, что опрос проходил пять дней, в нем поучаствовали 1500 человек. Большинство американцев посчитали, что их сограждане будут работать на местах, которые сейчас занимают иммигранты, «если будут улучшены оплата и условия труда». При этом 45 процентов демократов и 51 процент либералов отметили, что на все рабочие подобные места в любом случае не будет достаточного числа местных жителей. Более позитивного мнения о согражданах придерживаются консерваторы и сторонники Республиканской партии — там около 70 процентов считают, что местные жители захотят занять места иммигрантов.

Ранее сообщалось, что большинство жителей США выступили против выплат афроамериканцам за рабство их предков. 73 процента высказались против выплат темнокожим американцам в качестве компенсации, а также против того, чтобы средства выплачивались из федерального бюджета. Также 56 процентов не поддержали идею переименования военных баз, названных в честь генералов Конфедерации, однако 42 процента с ними не согласились.

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