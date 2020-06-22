Большинство американцев не смогли назвать дату окончания войны с Третьим рейхом. Об этом свидетельствует опрос, проведенный по заказу агентства Sputnik.

11 процентов из опрошенных считают, что противником их страны во Второй мировой войне была Россия. Верно назвали страны «оси» — Германию и Японию — 77 и 67 процентов респондентов. 69 процентов «не знают или неверно ответили на вопрос» о празднике День Победы в Европе 8 мая.

7 мая Минобороны США опубликовало презентацию об истории Второй мировой под названием «День Победы в Европе: время празднования, размышления». В американской версии истории упоминается о вторжении СССР в Польшу в 1939 году. «Конфликт начался в 1939 году, когда Германия и Советский Союз вторглись в Польшу. Среди погибших было около шести миллионов евреев, которые были убиты нацистской Германией», — говорится в презентации Пентагона. Также приводятся данные о приблизительно 250 тысячах американских военных в Европе. При этом в тексте нет упоминаний о ходе военных действий СССР против Германии. Вместо этого в документа кратко изложена роль США в войне после высадки в Нормандии.

В США, Великобритании и большинстве стран Западной Европы завершение Второй мировой войны в Европе отмечается 8 мая — в день капитуляции Германии — и называется Днем Победы в Европе. В России День Победы из-за разницы часовых поясов празднуется 9 мая. Во всем мире днем окончания Второй мировой войны считают 2 сентября, в то время как в России в 2020 году приняли закон о праздновании этой даты на день позже.

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