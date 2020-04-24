Путин подписал закон о переносе даты окончания Второй мировой войны

Президент России Владимир Путин подписал закон о переносе Дня окончания Второй мировой войны со 2 на 3 сентября. Документ опубликован в пятницу, 24 апреля, на официальном интернет-портале правовой информации.

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В пояснительной записке отмечается, что победа Советского Союза над Японией в 1945 году внесла решающий вклад в завершение Второй мировой войны.

15 апреля Совет при президенте России по правам человека (СПЧ) обратился в Совет Федерации с просьбой отклонить данную инициативу, напомнив о гибели в этот день 333 человек в ходе теракта в Беслане. Спикер верхней палаты парламента в свою очередь призвала эту тему не «политизировать и драматизировать». Днем ранее документ был принят Госдумой сразу в трех чтениях.

2 сентября был объявлен памятной датой — Днем окончания Второй мировой войны — в июле 2010 года. В этот день в 1945 году был подписан Акт о капитуляции Японии. Во всем мире днем окончания Второй мировой войны считают 2 сентября. Между тем в Советском Союзе этим днем считалось 3 сентября. Сохранились плакаты того времени с надписями: «Праздник Победы над Японией — 3 сентября».

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