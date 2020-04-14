Госдума определила новую дату окончания Второй мировой войны

Госдума приняла закон об изменениях в списке Дней воинской славы и памятных дат, согласно которому определила новую дату окончания Второй мировой войны — 3 сентября. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента во вторник, 14 апреля.

Ранее этим днем считалось 2 сентября. В пояснительной записке отмечается, что победа Советского Союза над Японией в 1945 году внесла решающий вклад в завершение Второй мировой войны.

«Формулировка "3 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945 год)" символизирует переход от состояния войны к миру, поиску путей мирного сосуществования и сотрудничества», — говорится в документе.

Закон направлен на укрепление исторических основ и сохранение исторической справедливости в отношении победителей во Второй мировой войне, следует из пояснительной записки.

Советско-японская война началась 9 августа 1945 года и завершилась подписанием Акта о капитуляции Японии 2 сентября 1945 года. Акт зафиксировал передачу под суверенитет СССР Южного Сахалина и Курильских островов.

2 сентября был объявлен памятной датой — Днем окончания Второй мировой войны (1945 год) — в июле 2010 года. В современной России 3 сентября отмечается День солидарности в борьбе с терроризмом.

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