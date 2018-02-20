Японцев с детства решили натаскивать на проблему Курил

Правительство Японии планирует профинансировать экскурсии на остров Хоккайдо для школьных учителей, чтобы они смогли издалека посмотреть на Курильские острова. Руководство страны рассчитывает, что учителя смогут просветить подрастающее поколение о территориальных проблемах с Россией, пишет издание Japanese Times.

Учителям начальных и средних классов предложат бесплатные экскурсионные поездки с ночевкой на восточное побережье Хоккайдо: полуостров Нэмуро и в города Бэцукаи, Накасибэцу, Сибэцу и Раусу, из которых при хорошей погоде можно разглядеть российские острова.

По всему побережью построены смотровые башни, оборудованные специальной оптикой. Экскурсии включают и общение с бывшими жителями Курильских островов.

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Подобную программу власти Японии пытались реализовать в 2016 году. Тогда к ней подключилось девять школ. В текущем году на нее выделено 10 миллионов йен (около 5,3 миллиона рублей).

Токио постоянно поднимает тему Курильских островов, считая их своими территориями. Острова отошли к СССР в 1945 году по итогам Второй мировой войны на основе Потсдамской декларации, которую признала Япония, подписав Акт о капитуляции.

Президент России Владимир Путин и японский премьер Синдзо Абэ в декабре 2016 года согласовали документ о начале консультаций по совместной хозяйственной деятельности двух стран на южных Курилах.

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