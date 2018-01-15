В Японии обозначили планы деятельности на Курилах

Правительство Японии готовится к новым консультациям с Россией на уровне заместителей глав МИД, на которых будут рассмотрены, в частности, перспективы совместной хозяйственной деятельности на юге Курильских островов. Об этом со ссылкой на источники в МИД Японии пишет ТАСС.

«Хотелось бы углубить дискуссии о том, как выработать эти проекты в формах, не ставящих под сомнение юридические позиции двух стран по поводу принадлежности островов», — сказал собеседник агентства.

При этом представитель МИД опроверг ранее появившиеся в СМИ сообщения, что из планов вычеркнуты проекты по утилизации мусора. «Было решено к нынешней весне активизировать подготовку проектов по пяти направлениям: марикультура, туризм, тепличное хозяйство, ветряная энергетика, утилизация мусора», — заверил дипломат.

Президент России Владимир Путин и японский премьер Синдзо Абэ в декабре 2016 года согласовали документ о начале консультаций по совместной хозяйственной деятельности двух стран на южных Курилах.

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