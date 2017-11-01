Японский бизнес присмотрел места на Курилах

Делегация японских предпринимателей во главе с советником премьер-министра страны Эйити Хасэгавы посетила Курилы. Бизнесмены осмотрели 57 мест, где планируется реализовать совместные проекты. Об этом, со ссылкой на посольство Японии в России, сообщает РИА Новости.

«Данное посещение было крайне плодотворным с точки зрения дальнейшей конкретизации пяти проектов. Совместная хозяйственная деятельность внесет большой вклад в заключение мирного договора», — заявили в посольстве.

В состав бизнес-миссии входили 54 представителя правительства и частного сектора Японии. Они посетили острова Кунашир, Итуруп и Шикотан.

Первая в истории японская бизнес-миссия побывала на Курильских островах в конце июня текущего года. В ней участвовали представители 32 частных компаний, государственных и муниципальных структур.

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Глава Сахалинской области Олег Кожемяко заверил предпринимателей, что правительство региона готово сформировать необходимые меры поддержки реализации совместных проектов, используя механизмы государственно-частного партнерства, субсидирования и решая для них вопросы технического присоединения к инженерной инфраструктуре.

Президент России Владимир Путин и японский премьер Синдзо Абэ в декабре 2016 года согласовали документ о начале консультаций по совместной хозяйственной деятельности двух стран на южных Курилах.

Путин заявил в интервью японским журналистам, что у Москвы нет территориальных проблем с Токио. «Это Япония считает, что у нее есть территориальные проблемы с Россией. Мы готовы на этот счет разговаривать», — сказал он.

После окончания Второй мировой войны между Москвой и Токио не был заключен мирный договор. Главным препятствием является нерешенный спор вокруг «северных территорий»: островов Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи.