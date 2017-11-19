Япония предложила России услуги по выращиванию клубники на Курилах

Правительство Японии предложило план по выращиванию клубники в теплицах на Южных Курилах в рамках совместной с Россией хозяйственной деятельности. Об этом сообщает японская газета «Иомиури».

Японская сторона собирается предоставить необходимые технологии. В Токио также рассчитывают на помощь местных властей и жителей в организации производства. Отмечается, что подобным способом с июля по ноябрь клубнику выращивают в северной японской префектуре Хоккайдо, где климат наиболее близок к Курилам. Даже с учетом затрат на транспортировку плодов с островов для последующей продажи выращивание может оказаться прибыльным.

В начале ноября делегация японских бизнесменов посетила Курильские острова. Предприниматели осмотрели 57 возможных площадок для совместного бизнеса с российскими предприятиями.