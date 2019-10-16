Журналист призвал Россию признать ошибкой нападение на Японию в 1945 году

Журналист японской газеты Sankei Ресукэ Эндо (Ryosuke Endo) в своей колонке для издания выразил мнение, что для настоящего сотрудничества России и Японии Москва должна признать ошибкой военную операцию СССР против Токио в 1945 году.

В тексте Эндо вспоминает об Алексее Кириченко, полковнике КГБ, который заинтересовался историей Японии и большую часть жизни посвятил налаживанию отношений между двумя странами. Как сообщается на сайте Общества «Россия-Япония», он умер 25 сентября в возрасте 82 лет.

Журналист отметил, что Кириченко внес огромный вклад в улучшение взаимопонимания между Москвой и Токио в области урегулирования проблемы японских интернированных. По словам Эндо, полковник КГБ пришел к выводам, отличным от тех, что были у советского руководства.

Автор колонки подчеркнул, что в Советском Союзе проблема интернирования, которую можно называть государственным преступлением, была строжайше засекречена. Эндо пояснил, что для искреннего сотрудничества России и Японии Москве необходимо признать ошибку, которая заключалась в нападении на Японию.

Советско-японская война началась 9 августа 1945 года и завершилась подписанием Акта о капитуляции Японии 2 сентября 1945 года. За период военного конфликта сотни тысяч японцев были взяты в плен. В процессе нормализации отношений между странами в течение нескольких лет граждан Японии возвращали на родину.

Ресукэ Эндо — японский журналист, до августа 2018 года работал в московском бюро газеты Sankei. Регулярно пишет статьи и колонки о России и взаимоотношениях Москвы и Токио. Автор книги «Путин и русская революция», вышедшей в 2018 году.

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