Перенос Госдумой даты конца Второй мировой войны напомнил о теракте в Беслане

Членов комитета «Матери Беслана» шокировало решение депутатов Госдумы о переносе даты окончания Второй мировой войны на День памяти жертв теракта в Беслане — 3 сентября. О дне штурма школы №1 напомнила сопредседатель комитета Анета Гадиева в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

«Война закончилась официально 2 сентября, если они забыли историю. (...) День солидарности в борьбе с терроризмом был принят официально до этого. И теперь что, память перекрывается праздником? (...) Значит, они историю накладывают на трагедию современности», — посетовала Гадиева.

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Она отметила, что в комитете планируют обратиться к властям с просьбой отменить решение Госдумы. «Они говорили, что Беслан — это трагедия всей страны… Получается, эта трагедия забылась?» — сказала Гадиева.

Теракт в школе №1 Беслана произошел 1 сентября 2004 года. До 3 сентября боевики удерживали заложников, а 3 сентября бойцы «Альфы», «Вымпела» и других подразделений пошли на штурм школы. В результате случившегося погибли 334 человека, в том числе 186 детей. 3 сентября стал Днем памяти жертв Беслана.

Ранее, 14 апреля, Госдума приняла закон об изменениях в списке Дней воинской славы и памятных дат, согласно которому определила новую дату окончания Второй мировой войны — 3 сентября вместо 2 сентября. В пояснительной записке отмечается, что победа Советского Союза над Японией в 1945 году внесла решающий вклад в завершение Второй мировой войны.

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