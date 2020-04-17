Совет Федерации поддержал перенос даты окончания Второй мировой войны

Совет Федерации поддержал закон о переносе даты окончания Второй мировой войны на 3 сентября. Об этом в пятницу, 17 апреля, сообщает РИА Новости.

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15 апреля Совет при президенте России по правам человека (СПЧ) попросил верхнюю палату парламента отклонить принятый Государственной думой закон, указав, что именно 3 сентября в 2004 году в ходе теракта в Беслане погибли 333 человека, в том числе, 186 детей и 11 сотрудников правоохранительных органов.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в ответ заявила, что вокруг этой инициативы поднята «избыточная шумиха», призвав эту тему не «политизировать и драматизировать».

Ранее завершение Второй мировой войны в России, как и во всем мире, праздновалось 2 сентября. В этот день в 1945 году на борту американского линкора «Миссури» была принята безоговорочная капитуляция Японии. Свою подпись под документом поставил в том числе и представитель советской стороны. После этого президиум Верховного Совета СССР своим указом назначил на следующий день, 3 сентября, празднование победы над Японией.

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