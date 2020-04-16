«Родина» объяснила изменение Россией даты окончания Второй мировой войны

Изменение Россией даты окончания Второй мировой войны объясняется необходимостью «напомнить о сути вопроса», сообщает журнал «Родина».

«И, очевидно, чтобы показать, во-первых, ключевую роль СССР в победе над миллионной Квантунской армией. Во-вторых — продемонстрировать независимость великой державы России от Запада, который привык чваниться своим мнимым превосходством над нами. В-третьих — дипломатично указать ему, что у нас свой путь и своя историческая судьба. Ведь и День Победы мы отмечаем 9 мая, а в Европе — 8-го», — сказал обозреватель издания доктор философских наук Семен Экштут.

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Специалист напомнил, что именно 3 сентября 1945 года советские газеты опубликовали обращение Иосифа Сталина к народу, где говорилось об окончании войны с Японией. Тогда же этот день объявлялся праздником Победы над Японией и нерабочим днем. «Два года эта дата отмечалась на Дальнем Востоке как праздник. Там и по сию пору для людей важна дата именно 3 сентября», — отметил Экшут.

В апреле Госдума приняла закон об изменениях в списке Дней воинской славы и памятных дат, согласно которому дата окончания Второй мировой войны перенесена со 2 на 3 сентября.

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