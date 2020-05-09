В Совфеде отреагировали на заявление Белого дома о победе США над нацизмом

Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев отреагировал на заявление Белого дома в Instagram о победе США и Великобритании над нацизмом. В беседе с RT он назвал это попыткой бюрократов «подправить президента» США Дональда Трампа.

Косачев напомнил, что в ранее сделанных заявлениях Трампа, а также в его телефонной беседе с российским лидером Владимиром Путиным роль СССР в победе над нацистами признавалась, «причем уважительно».

«Такая интерпретация, где Советского Союза нет, является неким элементом внутренней борьбы между сторонниками и противниками сближения США с современной Россией», — отметил сенатор.

Ранее сообщалось, что на странице Белого дома в Instagram появилось поздравительное сообщение, в котором сказано, что 8 мая 1945 года Америка и Великобритания «одержали победу над нацистами». «Дух Америки всегда победит. В конце концов, так и происходит», — указывает пресс-служба Белого дома. Советский Союз в публикации не упоминается.

9 мая посол России в США Анатолий Антонов заявил, что Москва не должна молчать в ответ на попытки принизить роль СССР в победе в Великой Отечественной войне. Он назвал «дезинформационную кампанию, развязанную в ряде стран с целью принизить роль Советского Союза в победе над нацизмом», неприемлемой.

7 мая Пентагон опубликовал свою версию истории Второй мировой с вторжением СССР.

В США, Великобритании и большинстве стран Западной Европы завершение Второй мировой войны в Европе отмечается 8 мая — в день капитуляции Германии — и называется Днем Победы в Европе. В России День Победы из-за разницы часовых поясов празднуется 9 мая.

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