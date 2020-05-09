Захарова возмутилась заявлением Белого дома о победе США над нацизмом

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление Белого дома в Instagram о победе США и Великобритании над нацизмом. Об этом она написала в Facebook.

Дипломат возмутилась публикации, в которой «из числа победителей исключены все [страны], кроме двух». «Называйте это как хотите: фальсификация, издевательство над здравым смыслом, переписывание истории. Но когда такой комментарий допускают официальные власти страны, называющей себя "лидером свободного мира" и "защитником демократии", непримиримым борцом с фейками, мириться с этим нельзя», — заявила Захарова.

По ее словам, подобное сообщение призвано нейтрализовать эффект от принятия президентами России и США совместного заявления, посвященного 75-летию встречи советских и американских солдат на Эльбе. Представитель МИД напомнила, что в российском заявлении воспевался «Дух Эльбы», в то время как в американском — только американский дух.

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Ранее на странице Белого дома в соцсети появилось поздравительное сообщение, в котором сказано, что 8 мая 1945 года Америка и Великобритания «одержали победу над нацистами». «Дух Америки всегда победит. В конце концов, так и происходит», — указывает пресс-служба Белого дома. Советский Союз в публикации не упоминается.

9 мая посол России в США Анатолий Антонов заявил, что Москва не должна молчать в ответ на попытки принизить роль СССР в победе в Великой Отечественной войне. Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев назвал это попыткой бюрократов «подправить президента» США Дональда Трампа.

В США, Великобритании и большинстве стран Западной Европы завершение Второй мировой войны в Европе отмечается 8 мая — в день капитуляции Германии — и называется Днем Победы в Европе. В России День Победы из-за разницы часовых поясов празднуется 9 мая.

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