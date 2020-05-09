Трамп обсудил с Меркель годовщину Победы

Президент США Дональд Трамп и канцлер Германии Ангела Меркель обсудили 75-ю годовщину Победы. Об этом сообщил представитель Белого дома Джадд Дир, передает РИА Новости.

Отмечается, что американский лидер поблагодарил Меркель за ее поздравление, «выдержанное в изящных выражениях».

Кроме того, лидеры государств обсудили и ситуацию с коронавирусом. Они отметили позитивное развитие борьбы с пандемией. Трамп выразил благодарность канцлеру ФРГ «за твердую реакцию Германии на пандемию», отметил Дир.

7 мая Дональд Трамп поздравил президента России Владимира Путина с Днем Победы. Лидеры также договорились продолжить борьбу с пандемией и положительно оценили уже достигнутые результаты.

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Вторая мировая война началась 1 сентября 1939 года вторжением нацистской Германии в Польшу. 17 сентября на польскую территорию вошли советские войска. Результатом военной операции стал раздел Польши между Третьим рейхом и СССР.

22 июня 1941 года гитлеровские войска и их европейские союзники напали на СССР. Великая Отечественная война длилась почти четыре года и закончилась освобождением от нацизма стран Центральной и Восточной Европы.

Военные потери СССР во Второй мировой войне оценивают ​более чем в 12 миллионов человек, общие людские потери — около 27 миллионов населения.

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