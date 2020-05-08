На здании в Нью-Йорке зажгли число 75 в честь Дня Победы

Видео: Постоянное представительство Российской Федерации при ООН в Нью-Йорке

На здании российского постпредства при ООН в Нью-Йорке зажгли число 75 в честь Дня Победы. Видео опубликовано в Facebook-аккаунте ведомства.

«Так мы воздаем дань уважения героям ВОВ. Памятная дата видна жителям не только соседних домов, но и других районов», — отмечается в сообщении. В постпредстве подчеркнули, что акция в честь 75-й годовщины победы продлится все праздничные дни.

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7 мая президент США Дональд Трамп поздравил российского коллегу Владимира Путина с Днем Победы. Лидеры также договорились продолжить борьбу с пандемией и положительно оценили уже достигнутые результаты.

Вторая мировая война началась 1 сентября 1939 года вторжением нацистской Германии в Польшу. 17 сентября на польскую территорию вошли советские войска. Результатом военной операции стал раздел Польши между Третьим рейхом и СССР.

22 июня 1941 года гитлеровские войска и их европейские союзники напали на СССР. Великая Отечественная война длилась почти четыре года и закончилась освобождением от нацизма стран Центральной и Восточной Европы.

Военные потери СССР во Второй мировой войне оценивают ​более чем в 12 миллионов человек, общие людские потери — около 27 миллионов населения.

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