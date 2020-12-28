Американцам решили раздать еще денег

Действующий президент США Дональд Трамп подписал законопроект о масштабном пакете помощи американской экономике. Об этом в Twitter сообщил заместитель пресс-секретаря Белого дома Джадд Дир.

«Президент Дональд Трамп подписал законопроект о бюджете на финансовый год, заканчивающийся 30 сентября 2021 года, который предусматривает чрезвычайное реагирование на коронавирус и оказание чрезвычайной помощи», — написал он. План рассчитан на 900 миллиардов долларов, в нем прописаны, в том числе, увеличение выплат гражданам. Планируется, что размер выплаты увеличится с 600 до 2000 долларов, а для детей будут раздавать уже не по 300, а по 600 долларов.

Пакет экономической помощи входит в бюджет на будущий год. Этот пакет президент и законодатели очень долго не могли согласовать. После того как Конгресс одобрил ряд мер экономического стимулирования, Трамп раскритиковал его, отказался подписывать и грозился наложить на него вето, если его требований не выполнят. Предложенные законодателями выплаты в 600 долларов он посчитал позорными и потребовал увеличить их до двух тысяч.

Прямые выплаты предназначены для людей с доходом менее 75 тысяч долларов в год, также в пакете предусмотрены субсидии для компаний в наиболее пострадавших отраслях (на 284 миллиарда долларов). Еще в новом пакете предусмотрена помощь транспортной отрасли (в том числе 15 миллиардов долларов для авиакомпаний), школ (82 миллиарда долларов) и университетов, а также на поставки вакцины и еды, порядка 284 миллиардов выделят на доступные кредиты малому бизнесу.

Новый пакет поддержки станет крупнейшими после того, что американские власти приняли в разгар первой волны пандемии: в марте власти США выделили на борьбу с кризисом 1,8 триллиона долларов. Тогда 70 миллионов американцев получили выплаты в размере 1200 долларов. Перед президентскими выборами в ноябре палата представителей и Белый дом обсуждали еще один пакет на два триллиона, но договориться не смогли.