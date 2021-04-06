Каждая шестая американская семья столкнулась с нехваткой денег на еду

Около 22 миллиона американцев (11 процентов от всех взрослых в стране) нуждаются в продуктах. Каждая шестая семья с детьми столкнулась с нехваткой денег на еду. Об этом пишет Business Insider.

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В январе президент США Джо Байден подписал распоряжение о расширении помощи домохозяйствам в получении необходимой еды. Власти утвердили крупнейшую в истории программу, выделяя более миллиарда долларов в месяц в виде продуктовых талонов и один доллар в день нуждающимся детям.

Экономисты отметили, что не видели такого масштабного расширения продовольственной помощи. Пандемия оказала финансовое воздействие на миллионы семей, многим из них пришлось полагаться только на продовольственные банки.

Ранее сообщалось, что около 20 процентов жителей России систематически недоедают, значительная часть из них — дети. По мнению экспертов, для решения проблемы надо организовать программу раздачи еды с бюджетом на уровне 400 миллиардов рублей в год. Это позволит подтянуть потребление семей до уровня не менее 85 процентов от рациональной нормы питания.

В настоящее время каждый пятый россиянин может позволить себе 66-78 процентов от необходимого набора продуктов. Чаще всего неблагополучная ситуация складывается в семьях с детьми, особенно в многодетных и неполных.