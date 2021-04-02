В России предложили раздавать еду каждому пятому

Около 20 процентов жителей России систематически недоедают, значительная часть из них — дети. Об этом в статье в журнале «Экономическое развитие России» рассказала заведующая лабораторией аграрной политики Института Гайдара Наталья Шагайда. Общие положения материала опубликованы на сайте института.

По мнению эксперта, для решения проблемы надо организовать программу раздачи еды с бюджетом на уровне 400 миллиардов рублей в год. Это позволит подтянуть потребление семей до уровня не менее 85 процентов от рациональной нормы питания.

В настоящее время каждый пятый россиянин может позволить себе 66-78 процентов от необходимого набора продуктов. Чаще всего неблагополучная ситуация складывается в семьях с детьми, особенно в многодетных и неполных семьях.

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В декабре 2020 года россияне покупали на 12 процентов меньше продовольствия, чем в декабре 2012-го. Таким образом, констатирует Шагайда, проблема с обеспеченностью питанием усугубляется.

Она напомнила, что продуктовые программы есть во многих странах мира, причем не только в развивающихся, но и в развитых. В США они составляют более 60 процентов всего аграрного бюджета страны. SNAP как крупнейшая из них охватывает 11-15 процентов населения. Всего же каждый четвертый житель США, по данным американского Минсельхоза, хотя бы раз в год пользуется программой помощи, а на одного нуждающегося власти тратят 126 долларов в месяц (9,5 тысячи рублей).

Год назад, в разгар первой волны пандемии коронавируса, организации производителей и поставщиков продовольствия и объединения торговых сетей призвали ввести в стране продуктовые карточки. Осенью директор Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН по связям с Россией Олег Кобяков отмечал, что избежать введения продуктовых сертификатов вряд ли получится.

В декабре 2020 года глава комиссии Общественной палаты по развитию агропромышленного комплекса Юлия Оглоблина указывала, что рост цен на еду и отсутствие роста заработной платы делает необходимыми программы продовольственной помощи. В феврале стало известно, что Минпромторг предложил каждый месяц перечислять некоторым гражданам средства для покупки отечественных продуктов питания.

В начале февраля пресс-секретарь главы правительства Борис Беляков подчеркнул, что введение продовольственных карточек как формы поддержки россиян не обсуждается. Позднее президент страны Владимир Путин на встрече с главами фракций Госдумы отметил, что над введением талонов можно «точно совершенно подумать».