В правительстве опровергли введение продовольственных карточек в России

Пресс-секретарь председателя правительства Борис Беляков рассказал, что в настоящее время в России действуют различные механизмы и программы социальной поддержки отдельных категорий граждан. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

«В большинстве своем эти меры поддержки носят финансовый характер. Гражданин может использовать эти средства по своему усмотрению», — отметил Беляков.

По его словам, приоритет отдается тем мероприятиям, которые позволяют в долгосрочной перспективе вывести семьи из бедности. При этом пресс-секретарь отметил, что введение продовольственных карточек как одного из инструментов поддержки россиян не обсуждается.

Ранее 2 февраля Минпромторг предложил поддержать нуждающихся россиян продуктами питания. Соответсвующий доклад был направлен в правительство. В частности, предлагается ежемесячно перечислять некоторым гражданам средства для покупки отечественных продуктов питания. Предполагается, что на помощь могут рассчитывать беременные и кормящие женщины, а также дети.