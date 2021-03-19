Названа самая счастливая страна в мире — ею стала Финляндия. Об этом пишет Yle со ссылкой на рейтинг World Happiness Report.

Страна уже в четвертый раз подряд возглавила рейтинг. В десятку самых счастливых стран вошли Исландия, Дания, Швейцария, Нидерланды, Швеция, Германия, Норвегия, Новая Зеландия и Австрия.

США заняли 14-е место, Великобритания — 18-е, а Франция — 20-е. Россия заняла 60-ю строчку. Из стран бывшего СССР самые хорошие показатели у Эстонии и Литвы – они на 28-м и 29-м местах соответственно.

Самыми несчастливыми странами стали Зимбабве и Танзания.

Доклад World Happiness Report составляется ежегодно в ООН, в нем оценивают 149 стран мира. Чтобы составить рейтинг, эксперты учитывают такие показатели, как ожидаемая продолжительность жизни, социальная поддержка, коррупция, ВВП на душу населения, качество работы социальных систем, уровень свободы.

Впервые всемирный доклад о счастье был выпущен в 2012 году.

Быстрая доставка новостей — в «Ленте дня» в Telegram подписаться