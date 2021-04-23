В России изменят начисления пенсий для части граждан

Минтруд России предлагает изменить порядок получения пенсий для малочисленных народов Севера. Соответствующий законопроект опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Ведомство предлагает устанавливать гражданам социальные выплаты по старости по специальному списку. Сейчас для получения выплат таким пенсионерам нужно подтверждать свой статус и место проживания, предоставлять паспорт или свидетельство о рождении с указанием национальности, либо справку от общины или местной администрации.

Теперь предлагается установить социальную пенсию по старости на основании данных из специального списка Федерального агентства по делам национальностей. В нем есть сведения о гражданах, которые относятся к коренным малочисленным народам России.

При этом в случае, если пенсионер уже включен в этот список, органы власти не смогут требовать у него документы о национальности. Ожидается, что документ вступит в силу с 7 февраля 2022 года.

Ранее Минтруд России захотел упростить процесс получения доплат к пенсии для двух категорий россиян. Речь идет о членах летных экипажей воздушных судов гражданской авиации и отдельных группах работников организаций угольной промышленности.