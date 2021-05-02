Эксперт назвала положенные после смерти родственника выплаты помимо наследства

После смерти близкого человека россияне могут получить дополнительные выплаты помимо наследства, какие именно, рассказала доцент кафедры трудового и социального права СПбГУ Марина Филиппова агентству «Прайм».

Право на пенсию по потере кормильца имеют нетрудоспособные родственники умершего, которые находились на его иждивении. Эксперт назвала эти категории: дети, родители, супруги, а также дед и бабушка, братья, сестры, внуки.

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Размер выплат определяется по количеству пенсионных баллов, которые накопил в течение жизни человек в системе обязательного пенсионного страхования, либо начисляется в твердой сумме. Для семей военнослужащий они рассчитываются исходя из размера его денежного содержания.

У тех, кто был включен в системы финансирования накопительной пенсии, средства, оставшиеся на специальном счету, передаются наследникам. «Правопреемники могли быть назначены умершим из числа любых лиц, он мог определить также и доли, в которых им будут выплачены средства пенсионных накоплений», — пояснила Филиппова.

Если человек не сделал распоряжений, средства распределяются по закону от 28 декабря 2013 года «О накопительной пенсии». Их получают дети, супруг и родители, при их отсутствии — братья, сестры, дед и бабушка, внуки в равных долях.

Филиппова добавила, что выплата положена находившимся на иждивении родственникам, если человек погиб в результате несчастного случая на производстве или профессионального заболевания. Единовременно она составляет один миллион рублей и распределяется между получателями, а ежемесячные зависят от размера заработка умершего.

Кроме того, согласно статьи 10 Федерального закона от 12 января 1996 года «О погребении и похоронном деле», тому, кто взял на себя расходы на похороны, выплачивается разовое социальное пособие. Его размер варьируется в регионах России, а финансирование осуществляет Фонд социального страхования, Пенсионный фонд или бюджет. Эксперт заключила, что субъектами РФ могут быть предусмотрены и иные выплаты в случае смерти члена семьи.

Ранее россиянам назвали случаи для получения двух пенсий одновременно. Замглавы социального комитета Совета Федерации Елена Бибикова пояснила, что такая возможность существует у инвалидов и участников Великой Отечественной войны.