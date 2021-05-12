В России появится крупнейший держатель пенсионных денег

К концу года в России может появиться крупнейший негосударственный пенсионный фонд (НПФ) с активами на более 900 миллиардов рублей. Его создадут через объединение других держателей пенсионных денег, пишет «Коммерсантъ».

В пенсионный дивизион объединения группы «Регион» и концерна «Россиум» войдет НПФ «Большой», сделка, как утверждают источники, закрыта в апреле. Компания занимала восьмое место по пенсионным накоплениям (49,4 миллиарда рублей).

Позднее к объединению должны присоединиться «Телеком-союз» (22,7 миллиарда рублей) и «Федерация» (6,5 миллиарда рублей). Общая база всех фондов группы на 31 марта составляла 10,6 миллиона застрахованных в рамках ОПС и 0,8 миллиона участников НПО.

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Новый лидер обгонит таких игроков, как НПФ Сбера (748 миллиардов рублей активов), «Газфонд Пенсионные накопления» (615 миллиардов), «Открытие» (612 миллиардов), «Газфонд» (528 миллиардов), «Благосостояние» (468 миллиардов).

В результате крупнейшие российские НПФ займут 85 процентов всех активов негосударственных пенсионных накоплений. Как отмечает глава корпоративного блока ИК «Фридом Финанс» Александр Цыганов, такая ситуация приведет к сокращению доходностей.

По словам эксперта, если активы НПФ превышают полтриллиона рублей, то фонду уже сложно найти выгодные активы для инвестиций. Поэтому они стараются скупать облигации федерального займа и бумаги госкомпаний. Такая стратегия выглядит безопасной, но не позволяет заработать.

Ранее сообщалось, что из-за ускорения инфляции в начале года пенсии россиян в реальном выражении упали. В феврале они снизились на 0,1 процента, а в марте — на 0,2 процента.