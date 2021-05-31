Володин раскритиковал сверхдоходы металлургов

Спикер Госдумы Вячеслав Володин раскритиковал сверхдоходы российских металлургов и поддержал позицию первого вице-премьера Андрея Белоусова, который обвинил их в «нахлобучивании» государства на сотни миллиардов рублей. Об этом сообщается в его Telegram-канале в понедельник, 31 мая.

«Совершенно очевидно, что недопустимо, когда на внутреннем рынке необоснованно растет цена на продукцию, а компании получают сверхдоходы, прекрасно понимая, за чей счет», — сказал он.

По его словам, в этой ситуации недорабатывают ФАС и Министерство экономического развития, которые не внесли предложений по урегулировании ситуации с ростом цен.

Володин уточнил, что нижняя палата парламента в течение недели проработает этот вопрос.

Белоусов 31 мая заявил, что с начала пандемии коронавируса металлургические компании увеличили доходы в разы благодаря росту цен на мировом и внутреннем рынках. Полученные средства металлурги должны вернуть в бюджет в виде налогов, уверен Белоусов.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя идею о возвращении сверхдоходов государству, заявил, что правительство занимается этим вопросом с участниками бизнеса. Он отметил, что виновных искать не следует и что бизнес зарабатывает деньги.