Российский олигарх призвал «не чинить» российскую экономику

Российский олигарх, основной владелец Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) Владимир Лисин призвал «не чинить» российскую экономику после предложения вице-премьера Андрея Белоусова обложить налогами сверхдоходы металлургических компаний. Слова бизнесмена приводит РБК.

«Здесь уместно старое выражение: "Не чини то, что работает"», — отметил Лисин, посетовав на то, что государство игнорирует инвестиции металлургических компаний и интересы их акционеров, рассчитывающих на дивиденды.

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Также Лисин обратил внимание на то, что налоги, выплачиваемые металлургическими компаниями, уже превышают «величину притязаний» — 100 миллиардов рублей, о которых говорил Белоусов.

«В этом коротком сообщении сразу выразилось многое. Неизгладимый синдром Госплана — болезнь "красных глаз"», — резюмировал Лисин.

Ранее 31 мая помощник президента Андрей Белоусов заявил, что металлургические компании «нахлобучили» государство примерно на 100 миллиардов рублей неуплаченных налогов с прибыли, полученной за счет удачной конъюнктуры рынка во время пандемии коронавируса.