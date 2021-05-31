Российских металлургов позвали на разговор после слов о «нахлобучивании»

Глава Минпромторга Денис Мантуров решил собрать совещание с владельцами российских металлургических компаний, чтобы обсудить рост цен на продукцию для государственных проектов. Об этом со ссылкой на два источника сообщает РБК.

Бизнесменов позвали на разговор после того, как первый вице-премьер Андрей Белоусов описал их ценовую политику в последнее время как «нахлобучивание» государства на 100 миллиардов рублей. Встреча состоится во вторник, 1 июня.

По данным источников, согласились прийти совладелец Evraz Александр Абрамов, гендиректор «Металлоинвеста» Назим Эфендиев, акционер и гендиректор холдинга USM (владелец «Металлоинвеста») Иван Стрешинский, а также владелец «Северстали» Алексей Мордашов. Предполагаемые участники мероприятия от комментариев отказались.

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В интервью Белоусов заявил, что деньги, полученные предприятиями, должны вернуться в бюджет. По его мнению, компании получили их за счет необоснованного роста цен на внутреннем рынке. При этом чиновник отметил, что его не волнует способ, которым бизнес вернет средства, для этого государство может изменить «такой или сякой налог».

Первый вице-премьер уверен, что металлурги понимают обязательность возвращения в бюджет сверхдоходов, потому что «у нас рынок свободный», но государство имеет все возможности забрать то, что ему нужно, и то, что оно недополучило ранее.

Владелец НЛМК Владимир Лисин, комментируя слова Белоусова, призвал, «не чинить» российскую экономику, потому что она и так работает. Он объяснил заявление «синдромом Госплана» и обратил внимание, что металлурги в виде налогов заплатили больше, чем 100 миллиардов рублей.

В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что правительство занимается вопросом дополнительных прибылей, которые образовались у металлургов. Однако он призвал не искать виноватых, назвав ситуацию «экономической жизнью».