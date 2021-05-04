В России оценили ущерб экономике из-за санкций Запада

Официальный представитель МИД России Мария Захарова оценила влияние западных санкций на экономику страны. По ее словам, данные об ущербе разнятся. Об этом дипломат рассказала в беседе с RT во вторник, 4 мая.

«Эскалация взаимного санкционного давления оказывает комплексное негативное влияние как на российскую, так и на западную экономику. Оценки обоюдного ущерба разнятся и носят субъективный характер, но исчисляются сотнями миллиардов долларов. В этих условиях мы продолжаем реагировать на ограничения выверенно и адекватно, руководствуясь интересами развития национальной экономики и отечественных экономоператоров», — объяснила представитель российского внешнеполитического ведомства.

Захарова напомнила об ответных экономических мерах со стороны Кремля, подчеркнув, что в настоящее время все еще действует ограничение на ввоз отдельных видов продовольственной продукции из стран, объявивших о введении антироссийских санкций. Также представитель МИД заявила об «укреплении национальной финансовой системы».

«Во многом нам удалось адаптироваться к внешним вызовам, обратить ситуацию в свою пользу, запустить программы импортозамещения и развития перспективных и конкурентных отраслей отечественной экономики», — заключила Захарова.

Ранее газета Financial Times со ссылкой на экспертов сообщила, что российская экономика, в отношении которой уже несколько лет действуют введенные странами Запада санкции, в настоящее время находится в более стабильном состоянии, чем когда-либо. Специалисты заключили, что за прошедшие годы экономике страны удалось адаптироваться: Россия сократила госрасходы и потратила триллионы рублей на программы по импортозамещению, стимулируя внутреннее производство.