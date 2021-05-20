Мир
 
Последние новости
Лавров оценил итоги встречи с Блинкеном
В Москве найдены новые захоронения жертв расстрелов НКВД
Названы способы защитить Telegram от взлома
Лавров удивился поведению журналистов на встрече с Блинкеном
Россиянин задушил приятеля кочергой, расчленил и спрятал в подполе
В Германии оценили решение Байдена не вводить санкции против «Северного потока-2
Женщина нашла биологических родителей и раскрыла тайну своего удочерения
Лавров заявил о готовности России «разгрести завалы» в дипотношениях с США
В США отказались списывать миллиардные долги темнокожим фермерам
Новости партнеров

В России предупредили о риске для нацбезопасности из-за импорта сырья

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

В Счетной палате России заявили, что управление государственным фондом недр в России происходит недостаточно эффективно. Об этом пишет РИА Новости

О недостатках в управлении говорит низкий уровень воспроизводства дефицитных и стратегических полезных ископаемых. Если в 2018 году этот показатель составлял 63 процента, то в 2020 году — уже 32 процента. Также в 2018 году уровень исполнения бюджетных назначений по геологоразведке составил 79 процентов, а в 2020 году — 72 процента.

Авторы отчета пояснили, что отсутствие комплекса мер по импортозамещению дефицитных стратегических видов минерального сырья создает риски для национальной безопасности страны в условиях неопределенности внешнеполитической ситуации.

В апреле Центробанк сообщил, что серьезно увеличить поставки российской продукции за рубеж можно только с помощью структурных изменений в экономике, потому что простого снижения транспортных издержек и снятия барьеров на внешних рынках недостаточно. Он показал, что российские товары не слишком пригодны для экспорта из-за ряда факторов. Среди компаний, которые не вышли на зарубежные рынки, 36 процентов объяснили ситуацию несоответствием продукции спросу.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Российские товары признали малопригодными для поставок за рубеж
Российский миллиардер обвинил Центробанк в работе на «восставшую оппозицию»
В России решили сэкономить на будущем энергетики