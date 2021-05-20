В России предупредили о риске для нацбезопасности из-за импорта сырья

В Счетной палате России заявили, что управление государственным фондом недр в России происходит недостаточно эффективно. Об этом пишет РИА Новости

О недостатках в управлении говорит низкий уровень воспроизводства дефицитных и стратегических полезных ископаемых. Если в 2018 году этот показатель составлял 63 процента, то в 2020 году — уже 32 процента. Также в 2018 году уровень исполнения бюджетных назначений по геологоразведке составил 79 процентов, а в 2020 году — 72 процента.

Авторы отчета пояснили, что отсутствие комплекса мер по импортозамещению дефицитных стратегических видов минерального сырья создает риски для национальной безопасности страны в условиях неопределенности внешнеполитической ситуации.

В апреле Центробанк сообщил, что серьезно увеличить поставки российской продукции за рубеж можно только с помощью структурных изменений в экономике, потому что простого снижения транспортных издержек и снятия барьеров на внешних рынках недостаточно. Он показал, что российские товары не слишком пригодны для экспорта из-за ряда факторов. Среди компаний, которые не вышли на зарубежные рынки, 36 процентов объяснили ситуацию несоответствием продукции спросу.