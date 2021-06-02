Деньги на новую трассу до Урала решили взять из «кубышки»

Стоимость строительства трассы до Урала — М-12 — обойдется в 639 миллиардов рублей, заключили в Автодоре. В госкомпании также уточнили, что часть средств — порядка 150 миллиардов — возьмут из Фонда национального благосостояния (ФНБ), который называют главной кубышкой страны. Об этом сообщает РИА Новости.

Движение по трассе планируют запустить до 2024 года, а окупиться проект должен за 10 лет. «Мы планируем уже в доходную часть выходить на девятый-десятый год», — уточнил глава госкомпании Вячеслав Петушенко. «Получается 800 километров это 639 миллиардов рублей, из которых 150 миллиардов — это средства ФНБ. Контракты все заключены, подрядчики пашут», — добавил он.

Ранее сообщалось, что трасса М-12 оказалась в списке потенциальных претендентов на финансирование из ФНБ.

В апреле, выступая перед Федеральным собранием, президент Владимир Путин поручил продлить платную скоростную магистраль Москва-Казань (М-12) до Екатеринбурга за три года. Планируется, что больше половины новой 800-километровой трассы от Казани до Екатеринбурга будет бесплатной, платными будут только обход Нижнекамска и автодорога от Дюртюлей до Ачита.

Трасса станет частью транспортного коридора Европа — Западный Китай. Предполагается, что путь от Москвы до Казани по новой дороге будет занимать 6,5 часа вместо 10 часов.