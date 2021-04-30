Российские власти задумались о компенсациях для металлургов

Власти могут предоставить российским металлургам господдержку, если они будут поставлять продукцию на бюджетные стройки по ценам ниже рыночных. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ». Источник издания уточнил, что о господдержке речь идет в контексте поставок металла для государственных нужд.

Собеседники газеты, близкие к металлургическим компаниям, отнеслись к идее с господдержкой с осторожностью: они посчитали, что любая помощь государства чревата компенсационными расследованиями на внешних рынках.

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По словам замглавы Минпромторга Виктора Евтухова, металлурги предлагают заключить с застройщиками специальные формульные договоры и предоставить скидки на весь срок реализации госпроектов. Уже ведутся переговоры о поставке продукции под мегастройки, в частности, на строительство трассы М-12 Москва — Казань, вторую очередь модернизации БАМа и Транссиба.

Ранее в апреле стало известно, что крупные российские металлургические компании предложили продавать свою продукцию со скидками для государственных строительных проектов. Металлурги согласились поделиться доходами, чтобы власти не вводили регулирование цен. Размер скидок не указывался, но говорилось о возможности частичной предоплаты и отгрузке минимальными партиями.

С другой стороны, как отмечал председатель наблюдательного совета «Русской стали» и владелец Объединенной металлургической компании (ОМК) Анатолий Седых, госпредприятия могут использовать дешевый металл для перепродажи по рыночным ценам. По словам бизнесмена, необходимо согласовывать объем поставок с Федеральной антимонопольной службой (ФАС).

По оценкам правительства, с начала года арматура, листовой, фасонный металл и трубы подорожали на 30 процентов. На фоне роста цен на сталь власти ищут возможности снизить цены на металлопродукцию, и одним из вариантов было обязать компании перечислять в бюджет доходы выше установленного уровня. Другой способ — повышение налогов для компаний, чтобы из этих денег предоставлять субсидии стройкам.