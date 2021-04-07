В России нашли новую отрасль для изъятия сверхдоходов

Резкое подорожание металлопродукции заставило российские власти искать новые способы регулирования цен. Одним из предложений стало перечисление в бюджет сверхдоходов предприятий от ее продажи, сообщает РБК со ссылкой на два источника, участвовавших во встрече Минстроя.

Такой вариант предлагается ввести через установку индикативной стоимости всех основных позиций металлопродукции, что используются в строительстве. Это железнорудное сырье, арматура, металлопрокат и другое.

У компаний из отрасли, которые будут реализовывать товар на внутреннем или внешнем рынке по более высоким ценам, начнут изымать часть прибыли, например, с помощью повышения налогов на продажи по завышенным ценам.

Материалы по теме Советский подход Продуктовые карточки помогли выжить людям в СССР. Могут ли их ввести в России и нужно ли это? Продолжают заливать Бензин в России постоянно дорожает. Почему так происходит и кто в этом виноват?

Как утверждают источники издания, идея принадлежит первому вице-премьеру Андрею Белоусову. В ходе совещания представителям металлургических компаний ее озвучил замглавы Минпромторга Виктор Евтухов. Второй предложенный им вариант заключался в компенсации изменений цен для бюджетных строек из бюджета. Однако деньги на эти компенсации предлагается взять за счет повышения налогов для металлургических компаний.

Таким образом, оба способа предусматривают дополнительные сборы для компенсации изменения цен, заложенных в планы по бюджетным стройкам. Источник издания отмечает, что идеи пока не прорабатывались глубоко.

До этого Минстрой предлагал пересмотреть цены на длинные госконтракты из-за подорожания стройматериалов. Кроме того, из-за роста цен на арматуру уже действует пошлина в размере 5 процентов, но не менее 45 евро за тонну. Однако в Минпромторге считают, что этого недостаточно и следует ограничить пункты вывоза продукции, оставив только один в Калининграде и один на Дальнем Востоке.

Впервые практику изъятия сверхдоходов в отрасли российские власти опробовали на нефтяных компаниях с помощью введения демпферного механизма. В конце марта в правительстве решили аналогичным способом бороться с ростом цен на подсолнечное масло.