Щепу и ДСП признали очень важными для российской экономики

Министр промышленности и торговли Денис Мантуров объяснил включение щепы и древесно-стружечных плит (ДСП) в перечень важных для российской экономики категорий товаров. По его словам, документ позволит бороться с возможным дисбалансом на внутреннем рынке через запрет экспорта, сообщает РБК.

По его словам, вначале инициатива касалась только щепы, но после совещания с производителями мебели ее решили дополнить ДСП. Проект документа размещен на федеральном правовом портале проектов нормативных правовых актов.

В министерстве указали, что за год стоимость ДСП выросла на 40 процентов при увеличении экспорта на 30 процентов. Такую динамику объясняют последствиями пандемии коронавируса, из-за которой приостановили выпуск европейские заводы.

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