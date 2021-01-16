Россия повысит экспортную пошлину на пшеницу

Глава Минэкономразвития России Максим Решетников заявил, что подкомиссия по таможенно-тарифному регулированию одобрила повышение с 1 марта экспортной пошлины на пшеницу внутри квоты до 50 евро за тонну. Об этом сообщает «Интерфакс».

Также было одобрено введение с 15 марта пошлины на экспорт кукурузы в 25 евро за тонну и ячменя — 10 евро за тонну.

«Я прошу оперативно согласовать проект постановления правительства и вместе с проектом протокола внести в правительство и попрошу министерство юстиции оперативно посмотреть этот проект», — отметил Решетников на заседании.

В сентябре Министерство сельского хозяйства сообщило, что в России урожай пшеницы к середине сентября стал вторым после рекордного 2017 года. Уточнялось, что к тому моменту с полей собрали 82,9 миллиона тонн. При этом урожай продовольственной мягкой пшеницы достиг третьего по величине объема на уровне 57,7 миллиона тонн. Отмечалось, что в 2017 году в стране было собрано 86 миллионов тонн пшеницы.