Россия обвалила мировые цены на пшеницу

Россия и Австралия обвалили мировые цены на пшеницу после того, как стало известно об их намерении увеличить предложение на рынке. Об этом пишет Bloomberg.

По данным агентства, фьючерсы на пшеницу в понедельник, 30 ноября, упали на 3,3 процента в ходе торгов на Чикагской товарно-сырьевой бирже (Chicago Mercantile Exchange, CME) до минимума за 8 недель. До этого пшеница показывала прирост пять месяцев подряд, что стало самым длинным ралли за последние 13 лет.

Цены упали после того, как Австралия увеличила прогноз по урожаю пшеницы на 8 процентов, до 31,2 миллиона тонн. Против цен также сыграла Россия — крупнейший мировой поставщик этого сырья. Минсельхоз накануне предложил с середины февраля до 30 июня 2021 года увеличить квоту на экспорт зерна с 15 миллионов тонн до 17,5 миллиона тонн.

Фьючерсы на соевые бобы и кукурузу в ходе торгов также снизились. Причиной стали дожди в некоторых частях Аргентины и Бразилии. Однако ожидается, что ключевые районы произрастания бобов и кукурузы в обеих странах все же останутся засушливыми.

Ранее Министерство сельского хозяйства сообщило, что в России урожай пшеницы к середине сентября стал вторым после рекордного 2017 года. Уточнялось, что к тому моменту с полей собрали 82,9 миллиона тонн. При этом урожай продовольственной мягкой пшеницы достиг третьего по величине объема на уровне 57,7 миллиона тонн. Отмечалось, что в 2017 году в стране было собрано 86 миллионов тонн пшеницы.