Россия собрала второй по величине урожай пшеницы в истории

В России урожай пшеницы к середине сентября стал вторым после рекордного 2017 года. Об этом говорится в сообщении Министерства сельского хозяйства.

Подсчитано, что сейчас уже с полей собрали 82,9 миллиона тонн. При этом урожай продовольственной мягкой пшеницы достиг третьего по величине объема на уровне 57,7 миллиона тонн.

В 2017 году в России было собрано 86 миллионов тонн пшеницы.

На прошлой неделе Минсельхоз спрогнозировал, что в 2020 году объем урожая зерна в стране составит не менее 122,5 миллиона тонн (в том числе 74,5 миллиона тонн пшеницы). Это больше показателя прошлого года, когда Россия собрала 121,2 миллиона тонн зерна.

Ранее России предрекли глобальное доминирование на рынке пшеницы после того, как Алжир, являющийся третьим по величине импортером зерна в мире, решил начать закупать крупные партии российского сырья. Алжир стал вторым за последнее время крупным покупателем пшеницы, который открыл свой рынок для России. В начале года российская сторона начала поставлять зерно другому крупному импортеру — Саудовской Аравии. Кроме того, в последние годы Россия нарастила экспорт в страны от Турции до Бразилии, от Вьетнама до Танзании. В настоящее время российское сырье покупают более 100 стран мира.