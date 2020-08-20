Засуха в Европе обернулась выгодой для России

Засуха и наводнения обернулись низкими урожаями пшеницы в Европейском Союзе, поэтому Россия может выйти на первое место по экспорту зерновых, пишет Bloomberg.

Россия уже поставляет зерно более чем в 100 стран и доминирует на египетском рынке. По прогнозам Министерства сельского хозяйства США, экспорт в этом сезоне вырастет на 10 процентов. Россия наращивает поставки на традиционные рынки ЕС — такие как Северная Африка и Ближний Восток.

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Австралия и Канада намерены также увеличить поставки и извлечь выгоду из плохих погодных условий в ЕС. Правительство Австралии в июне прогнозирует рост производства на 76 процентов до 26,7 миллиона тонн, а объем экспорта Канады, по прогнозам, побьет рекорд, установленный в начале 1990-х годов.

Из-за чрезвычайно жаркого лета в отдельных российских регионах полностью погибли посевы. Серьезнее всего сложилась ситуация в Сибири и на Урале. В мае Минсельхоз США предсказал России один из лучших урожаев в истории — более 77 миллионов тонн пшеницы.

В 2028 году Россия сможет контролировать до 20 процентов мирового экспорта зерна, предсказывают аналитики. Запад опасается, что страна будет использовать ограничения на экспорт пшеницы как «политическое оружие».