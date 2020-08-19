Аграрии Подмосковья собрали более 50 процентов зерновых культур

Сельхозпроизводители Подмосковья намолотили более 211 тысяч тонн зерна — более 50 процентов от плана, сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия региона Андрей Разин. Его слова приводятся на сайте областного правительства в среду, 19 августа.

«Порядка 191 тысячи тонн — это зерновые и зернобобовые, из которых озимых пшеницы, ржи и тритикале — 172,4 тысячи тонн и порядка 19 тысяч тонн собрано яровых. Также собрали 20,3 тысячи тонн масличных культур», — рассказал министр.

По его словам, средняя урожайность озимых зерновых и зернобобовых культур составляет 38,4 центнера с гектара, яровых зерновых и зернобобовых — около 27 центнеров, масличных — 34,4 центнера.

Разин уточнил, что аграриям предстоит убрать еще более 140 тысяч гектаров зерновых. Всего планируется собрать более 400 тысяч тонн.