Поставки зерна из России превысят 43 миллиона тонн за 2019-2020 годы

Экспорт зерна из России в 2019-2020 сельскохозяйственном году (с 1 июля 2019 года по 30 июня 2020 года), по данным Федеральной таможенной службы (ФТС) России, ожидается в 41,7 миллиона тонн, пшеницы — в 33,2 миллиона тонн. Но это предварительные данные, и поставки зерна могут превысить 43 миллиона тонн. Такое заявление сделал глава Минсельхоза России Дмитрий Патрушев, сообщают РИА Новости.

«Необходимо учитывать, что эти цифры не окончательные и будут корректироваться по мере подачи экспортерами уточняющих сведений по ранее поданным неполным декларациям, — отметил Дмитрий Патрушев на «Всероссийском дне поля — 2020». — Кроме того, в данной статистике не учтены результаты взаимной торговли со странами ЕАЭС в мае и июне. По нашим оценкам, экспорт зерновых в прошедшем сезоне составит не менее 43 миллиона тонн».

Дмитрий Патрушев также добавил, что Россия планирует и дальше наращивать поставки зерновых за рубеж. «При этом продолжим работать над увеличением доли товаров с высокой степенью переработки в общем объеме экспорта», — подчеркнул министр.