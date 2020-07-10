Дмитрий Патрушев обозначил приоритеты развития растениеводства

Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев подвел итоги посевной кампании и обозначил стратегические направления развития отрасли растениеводства в рамках выставки «Всероссийский день поля — 2020». По его словам, текущий год является непростым — в том числе и для АПК. Но несмотря ни на что, отрасль даже в самые напряженные моменты не прекращала свою работу. Министр отметил, что в настоящее время сев всех сельскохозяйственных культур завершен, в 2020 году посевная площадь составила 80,2 миллиона гектаров. На 500 тысяч гектаров по сравнению с прошлым годом увеличился сев яровой пшеницы. Выросли посевные площади под кукурузу и подсолнечник — на 300 и 200 тысяч гектаров, соответственно.

Глава Минсельхоза подчеркнул, что посевная в России прошла на достойном уровне. Этому способствовала высокая обеспеченность аграриев необходимыми материально-техническими ресурсами — в первую очередь удобрениями и техникой.

Несмотря на неблагоприятные погодные условия — на территории ряда субъектов был введен или планируется режим ЧС регионального уровня — природный фактор пока не повлиял на ход уборочных работ, которые уже начались на Северном Кавказе и юге страны. Зерновые культуры в целом по стране собраны с площади почти 5,2 миллиона гектаров, намолочено 16,6 миллиона тонн зерна.

«Постепенно в уборку включается все больше субъектов, и благодаря слаженной работе всех звеньев аграрного производства, можно рассчитывать на достойный урожай. В частности, по зерну планируем выйти на показатель не менее 122,5 миллиона тонн. Урожай масличных прогнозируется в объеме до 22,5 миллиона тонн, картофеля — около 22 миллиона тонн, овощей — 14,1 миллиона тонн», — спрогнозировал Дмитрий Патрушев.

Стратегическим ориентиром дальнейшего развития министр назвал стабильность внутреннего продовольственного рынка. При этом необходимо укреплять позиции российской продукции и за рубежом. Достижение этой цели требует планомерного увеличения объема производства качественной сельхозпродукции.

При этом с учетом риска достижения предела роста производства сельхозпродукции на уже обрабатываемых землях необходимо системно вводить в сельхозоборот новые земли и развивать мелиоративный комплекс. В настоящее время Минсельхоз России занимается разработкой государственной программы эффективного вовлечения в оборот земель сельхозназначения и развития мелиоративного комплекса. Реализация ее мероприятий позволит ввести в сельхозоборот не менее 12 миллионов гектаров земли, создать возможности для модернизации и обновления мелиоративного комплекса.

Кроме того, Дмитрий Патрушев акцентировал внимание на перспективах роста объемов производства по отдельным сельхозкультурам. Наибольшая востребованность в увеличении показателей остается у зерновых и зернобобовых, а также масличных культур.

Среди других перспективных направлений растениеводства выделяются плодовые культуры и ягоды, сбор которых в текущем году планируется на уровне одного миллиона тонн. Весомый вклад в развитие этого направления в том числе внесет реализация «дорожной карты» по ускоренному развитию производства плодово-ягодной продукции, которую Минсельхоз разрабатывает по поручению президента. Также существуют широкие перспективы для дальнейшего развития виноградарства. В 2019 году было заложено почти 7 тысяч гектаров виноградников, что на 40 процентов больше, чем годом ранее. К 2025 году данный показатель должен достичь 30 тысяч гектаров. В этой связи, министр отметил большое значение для этой отрасли закона «О виноградарстве и виноделии», который вступил в силу с 26 июня.

В ходе совещания руководители ряда российских регионов доложили о ситуации на местах. В частности, информацию о развитии АПК представили губернатор Брянской области Александр Богомаз, губернатор Ростовской области Василий Голубев, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и другие.

В Брянской области с 9 по 11 июля проходит выставка «Всероссийский день поля — 2020». В ходе мероприятия 10 июля министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев в режиме онлайн провел пленарное заседание по теме «Растениеводство России: стратегические ориентиры и инструменты их достижения».