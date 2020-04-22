РЖД подготовились к посевной кампании

С начала 2020 года предприятия химического комплекса страны отправили аграриям посредством железных дорог около 18,9 миллиона тонн удобрений, превысив прошлогодний показатель без малого на 1 процент. Компания РЖД снова зафиксировала рост погрузки удобрений — с начала апреля 2020 года отправлено более 1,4 миллиона тонн: по сравнению с аналогичным периодом 2019 года разница в «плюс» составила 0,2 процента. И это не считая экспорта, прирост погрузки которого еще выше — 4,6 процента или 1,8 миллиона тонн. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе РЖД.

Следует ожидать дальнейшего роста погрузки удобрений на железных дорогах, несмотря на коррективы, которые вносит непростая ситуация с коронавирусом, отметили в компании. К примеру, аграрии уже жалуются на нехватку сезонных рабочих из-за ограничения на въезд иностранцев. Обеспокоены сельхозпроизводители и тем, что могут столкнуться с дефицитом запчастей для иностранной техники, дистрибьюторы которой не относятся к поставщикам жизненно важных товаров. В Минсельхозе обещали предпринять необходимые меры. В частности, глава ведомства Дмитрий Патрушев призвал «руководителей органов АПК взять под личный контроль ситуацию» и при необходимости информировать Минсельхоз, Минпромторг и надзорные органы.

Своевременные меры необходимы — эксперты снова прогнозируют урожайный год, что уже заметно по показателям доставки удобрений к посевной. Рост отмечен прежде всего на тех направлениях, где располагаются крупнейшие производители. По данным РЖД, с начала апреля наибольшие отгрузки — свыше 800 тысяч тонн, пришлись на Свердловскую железную дорогу. Далее следуют Северная — около 400 тысяч тонн, Московская — 270 тысяч тонн, Северо-Кавказская — более 130 тысяч тонн, Юго-Восточная — свыше 80 тысяч тонн.

Стоит напомнить, что в 2019 году отрасль минеральных удобрений в структуре грузоперевозок РЖД показывали стабильный рост — по итогам года на 2,2 процента или 60,5 миллиона тонн. В текущем на показатель положительным образом может повлиять экспорт, поскольку некоторые европейские производители удобрений из-за пандемии снизили производительность. Однако приоритет будет отдаваться внутренним потребителям. К контролю со стороны государства, похоже, готовы и химпредприятия.

Тем более в первом квартале на внутреннем рынке зафиксирован рекордный спрос. По прогнозам Минсельхоза, всего в этом году отрасли понадобится примерно 3,5 миллиона тонн удобрений. Практически половина от этого объема уже отправлена потребителям, что обусловлено ранней посевной: к середине апреля кампания стартовала в 40 регионах — засеяно 6,2 миллиона гектаров, подкормка произведена на полях в 13,5 миллиона гектаров. При этом в Минсельхозе не отрицают, что трудности еще будут, в том числе связанные с отсутствием в ряде субъектов достаточного количества влаги, но обещают, что пандемия не помешает с ними справиться.

Нынешняя ситуация особенно требует мобилизации от всех звеньев процесса. Готовы преодолевать сложности и в РЖД, которые ранее заявили о создании оперативного штаба для поддержки грузоотправителей. Компания внедрила гибкую систему скидок, различные онлайн сервисы, программы по доставке грузов разных категорий. Ситуация мониторится постоянно, проблемы решаются оперативно и в круглосуточном режиме. В компании уверяют, что смогут и дальше обеспечивать бесперебойные поставки по всей России социально значимых грузов, прежде всего, медикаментов и других медицинских изделий: к примеру, 19 апреля для медицинских учреждений уральского и соседних регионов из Шанхая РЖД отправлено 14 сорокафутовых контейнеров с 20 миллионов штук трехслойных масок общим весом 85 тонн.

Социальные грузы и нужды отечественного АПК в плане доставки — одно из приоритетных направлений деятельности РЖД, которые обещают со своей стороны не допустить сбоев в снабжении аграриев всем необходимым.