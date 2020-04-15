РЖД отменили 32 поезда дальнего следования с 15 апреля. Также временно сокращена частота курсирования еще 32 поездов. Об этом сообщает ТАСС.

Решение было принято в связи с отсутствием возможности у пассажиров планировать и организовывать свои путешествия на фоне неблагоприятной эпидемиологической ситуации в стране и значительным сокращением спроса на поездки.

Ранее сообщалось, что из-за ситуации с распространением коронавируса компания РЖД с 6 апреля отменила поезда между Калининградом и другими российскими городами, следующие транзитом через Белоруссию и Литву. Изменения затронут поезда №30/29 Калининград — Москва и №80/79 Калининград — Санкт-Петербург.

В общей сложности в России зарегистрировано 21 102 случая заражения коронавирусом. За весь период скончались 170 человек с коронавирусом, выздоровели 1 694.

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