На Западе обеспокоились возможностью России отказаться от экспорта зерна

Россия может использовать ограничения на экспорт пшеницы как «политическое оружие», что вызывает серьезную озабоченность. Об этом пишет The National Interest.

По мнению автора статьи, глобальное потепление может привести к усилению позиций России на рынке зерна. Так, к 2028 году она сможет контролировать до 20 процентов мирового экспорта.

В статье говорится, что из-за засухи страны-импортеры пшеницы станут более уязвимы к политическому давлению со стороны России и необеспеченность продовольствием просто не оставит им другого выбора, как пойти на уступки.

Ранее Россия почти на два месяца приостановила экспорт зерна за пределы Евразийского экономического союза. Запрет действовал до 1 июля. По заявлению Минсельхоза, данная мера была призвана стабилизировать цены на зерновые. Кроме того, приостановку экспорта назвали возможностью обеспечить внутренние потребности в зерне.