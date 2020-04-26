Россия приостановила экспорт зерна

Россия приостановила до 1 июля экспорт зерна за пределы Евразийского экономического союза. Об этом со ссылкой на Минсельхоз сообщает РИА Новости.

Отмечается, что временно прекращен экспорт пшеницы, ржи, меслина, ячменя и кукурузы. По данным Минсельхоза, это поможет стабилизировать цены на зерновые. Кроме того, приостановку экспорта назвали возможностью обеспечить внутренние потребности в зерне.

В начале апреля крупнейшие поставщики продуктов питания в России предупредили о резком повышении закупочных цен — на 5-20 процентов в зависимости от категории товара. Так, на 20 процентов вырастут цены на консервированную продукцию, кофе, чай и какао. Эти товары в основном привозные, и рост связан с курсом доллара.

Макаронные изделия подорожают на 5-15 процентов, также станут дороже хлеб и другие товары, в которых используют муку и зерно. Причиной названы резко увеличившиеся расходы транспортных компаний — с начала марта они выросли в два раза.

В Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) пообещали сделать все возможное для сдерживания цен, в том числе начать продавать товары из категории социально значимых с нулевой наценкой.

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